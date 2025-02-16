В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали, на что обращать внимание при покупке «незамерзайки»

Средство должно быть безопасным для автомобилистов и пассажиров Водителям при покупке стеклоомывающей жидкости нужно обращать внимание на ее запах, состав, а также на маркировку и сведения о продавце, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
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