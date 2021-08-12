Православный активист напал на Невзорова после эфира на радио

Политика как она естьПолитикаПравославный активист напал на Невзорова после эфира на радиоФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО Российский журналист Александр Невзоров пережил нападение в ходе прямой трансляции.Вернуться к статье6228НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ФедосеевМало досталось дураку из под кобылы, надо было челюсть в трёх местах сломать, чтобы каркать не мог.Дмитрий ДемочкинНу это все говорит про проваславнутых само за себя. Мозга нет, Библию не читали.......покидаемся по православному на людей с кулаками)))))Александр ЛагуткинНе надо православие к конкретному человеку привязывать. Православие из западных религий самая гуманная. И если человек носит крест, это ещё не делает его действительно православным верующим, который несет добро. В православии со злом предпочитают бороться другими методами. А уж как человек понимает суть учения зависит от его духовного и интеллектуального развития. Как и от вашего, впрочем, при оценке данного происшествия.Дмитрий ДемочкинВы читать умеете? Я не сказал православие, я сказал православнутость! Это разные вещи. К сожалению большинство носящих крестик-это православнутые, а не православные. Впрочем как и вы! Смотрим в книгу-видим фигу! ))))Александр ЛагуткинЯ смотрю, вы всем судья!? Читать я умею, а вот вы, похоже, нет. Да и оскрблять незнакомого человека может только интеллектуально недоразвитый тип. Я нигде не сказал, что носящий крестик и есть истинно православный. Я говорил как раз о неприятии православием резких, экстремистских поступков диктуемых фанатизмом. Но вам, как той собачке, - главное на столбик бызнуть, лишь бы отметиться.Дмитрий ДемочкинВот вы и представились.) Пока оскорбления только от вас! Хотя...... понимаю.....деменция,увы. Логики у той собачки, вам знакомой, и то больше. и не суйтесь с вашим судейством туда, где ничего не понимаете!Владимир EвтушенкоСколькео грязи на СССР вылили мракобесы из РПЦ Гундяев, Смирнов, другие подонки с крестами на пузе, вы как-0то забываете. Да и здесь дело мутное, Невзоров сам организовал это нападение ради пиара.Александр ЛагуткинДа мне на него как-то наплевать. Тем более и пиарить там давно уже нечего. Как мазал всё вокруг говном, так и продолжает.Александр ЛагуткинДа, согласен, таких как вы, "брызгающих на столбик", в интернете к сожалению хватает. И деменцию приплели, - и с ней уже знакомы.Александр ЛагуткинЧто касается чиновников от церкви, то нужно понимать что отношение человека к Богу и чиновники от церкви - это не одно и тоже. Да и СССР развалили не они, а Генеральный секретарь ЦК и помогавшие ему члены ЦК и ПОЛИТБЮРО.Александр ЛагуткинЧто касается чиновников от церкви, то нужно понимать что отношение человека к Богу и чиновники от церкви - это не одно и тоже. Да и СССР развалили не они, а Генеральный секретарь ЦК и помогавшие ему члены ЦК и ПОЛИТБЮРО.Ваша СветлостьМаловато будет! Этому упырю надо бы с ноги в тупорезку...Александр КульковМало ему!Николай ТимофеевНевзоров помнится вел передачу ,,600'' секунд, каждая передача была как сенсация, но сенсаций стало не хватать он стал их придумывать, на том и погорел. Антирелигиозная тема это у него такой пиар, на ней он пытается поддерживать свою популярность. Хотя какая тут популярность, народ его уже давно в серьез не воспринимает.ольга решетниковаНарод его не интересует. Он либерал, вещает для либералов. Каждую среду в отеле "Гельвеция", а не из какой-нибудь тесной радиорубки. Скидки оптовикам))))ННиколайА ведь он ещё снял фильм, сильный, про Чечню!?ННиколайНО, сейчас он НЕ ТОТ!!!Николай ТимофеевФильм этот я смотрел, там тоже много сюжетов не совсем реальных, сейчас скажем так повышающих накал фильма. То есть и здесь погоня за сенсацией, видимо это в крови Невзорова.ННиколайЯсненько! Его сущность проявляется.Valentina Fortunaiuda malo polutcil.ВЛАДИМИР ЛАПИНточно, арматуркой по загривку было бы надёжней!!елена куприяноваЗачем пиарить дерьмо, оно своим ароматом пиаритьсяАлександр ИвановНадо было скрутить , снять штаны и хорошенько выпороть!!вага карлитоПорожденцы 90 годов никак не вылезут в интерес к ним! Стараются изо всех сил но фигуры уже не те и фортели оскудели! Это как власть оторваться не могут хотят быть на слуху и сми им в помощь!вага карлитоПорожденцы 90 годов никак не вылезут в интерес к ним! Стараются изо всех сил но фигуры уже не те и фортели оскудели! Это как власть оторваться не могут хотят быть на слуху и сми им в помощь!Анатолий Селивановнадо было серьезней этому харю начистить.................................Александр ЧетвериковЕщё бы Ахиджоповой кто-нибудь настучал. Они считают, что нужно быть на "слуху", а нам это нужно?Nnyhaрелигия это война...и каждый в ней считает себя правым..религия это опиум...Томара Тычкованевзоров своей злобой,ложью и оскорблениями не только простых граждан России, но и Патриарха, давно просил себе наказания. Но правоохранительные органы все стесняются. Спасибо молодому человеку, что он не побоялся наказать этого лживого прдажного урода.KarmadonКонкретно - что у "этого лживого продажного урода" неправда? Приведите ХОТЬ ОДНУ фразу. А на вашего "молодого человека", у которого, кроме мордобития, аргументов не нашлось, я бы просто подал в суд.Александр СивакНевзоров? А кто это??? Ааааа, это старая либеральная шляпа из 90-х)))) Хааа. Прикольно, он еще там что то шамкает своим поганым ротиком. Да пощечина это так, в знак презрения. А вообще, ему бы с ноги. вертушкой, что бы помалкивал. А еще лучше бы свалил бы в любимую Англию. он ведь даже одевается, как британский "сноб")))) смешно очень смотрится.СЭМЭН Иваницкийа ШО это!!!Elena PavlovaМолодец мужик!карла карловаНевзоров-редкостный мерзавец!Жаль, мало ему влетело.светлана медянцевачто ж так слабенько?!Дмитрий ДемочкинУдивительно, как стадо тупых животных кучкуется на базе классовой ненависти к человеку,который умнее гораздо. Это зависть?Людмилаты такое же дерьмо ?!АНонимКАЗачем спрашивать если и так видно?YKYury KhartovskiИззавидовался Вашему уму, который смог оценить превосходство Невзорова над тупым стадом...Дмитрий Демочкинне надо так переживать, вы же не на том берегу.) Читайте плакаты!ЛюдмилаДо чего же отвратная рожа ! Мало получил !АНонимКАЕсли бы обгаживал ислам ему бы не били по голове.Лада Мирамракобесие рулитNik NikСтранно, злой атеист Невзоров поступил достаточно по христиански отпустив обидчика на все четыре стороны, хотя пиара на суде мог бы хайпануть. А вот добрые прихожане никак не удивили...с ноги вертушкой, серьезней этому харю начистить, с ноги в тупорезку, челюсть в трёх местах сломать, чтобы каркать не мог...православненько так.Ананьев АндрейНевзоров - старый гнилой чмошник, вышедший в тираж и выдающий горы дерьма, как только он открывает свой рот. И по моему мнению, он давно напрашивается на 3,14здюлину.KarmadonРенессанс мракобесия...Валерий ФедосеевКомментаторы в советах использованых тампоксов не нуждаются, так что брысь на помойку.Светлана22Удар Невзоров оценил! Может решил, что бьют, значит любят???БОБорис ОсиповНадо было врезать в глаз...Владимир EвтушенкоФуфло. Сам же, шакал, и сымитировал нападение на себя ради пиара.АНонимКАВот в этом я согласна с вами. Забыли упыря.Tanjuwka JustMeнужно было кулаком врезать.. и посильнее, чтобы мозги вправить в нужное место.. а то у этого придурка сдвиг по фазе произошёлВКвладимир казарскийКогда то Невзоров действительно был журналистом, причем хорошим журналистом. Ну а по морде получил потому, что власть закрывает глаза на выходки его и ему подобных в эфирак - публичные оскорбления и клевету. И даже если против подобных уродцев открываются дела, то власть их спускает на тормозах. И добром это не кончится.АНонимКАА что же он только православие обгаживает. У нас есть ещё религии. Пусть попробует. Прославиться как учитель с Франции не хочет?Дмитрий ДемочкинОн говорит обо всех религиях. Не знаете=не говорите! Или Вы кремлебот*?АНонимКАЯ православная. А твоя привычка вешать ярлыки о многом говорит. С Россией воюешь на её территории?Павел ПоспеловНадо было пенделя ему отвесить мощного, неврозов заслужил.OPOleg PomoshnikovНазвание не правильное. Должно быть такое- "Активист-атеист получил по морде". Или он все же пассивный? Или автор намекает что Активист-атеист это всегда хорошо, а такие как этот парень , шлепнувший его по роже это всегда плохо ?ПавелБольшая претензия к нападавшему, почему не прибил уродцаНадеждаНу, Вы знаете, по мне, так все равно, может и "мелочь, но приятно") Хоть один нашелся, кто дал желчному русофобу-конюху по наглой морде)Лариса ГолубицкаяМало дал,но хоть так! Лишний пиар для этого м......ка! Как бы он сам это не подготовил!ПавелНевзоров гнидаКомментировать
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