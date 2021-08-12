Политика как она есть

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Православный активист напал на Невзорова после эфира на радио

Православный активист напал на Невзорова после эфира на радио

ФОТО: КАДР ИЗ ВИДЕО Российский журналист Александр Невзоров пережил нападение в ходе прямой трансляции.

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Валерий Федосеев
Мало досталось дураку из под кобылы, надо было челюсть в трёх местах сломать, чтобы каркать не мог.
Дмитрий Демочкин
Ну это все говорит про проваславнутых само за себя. Мозга нет, Библию не читали.......покидаемся по православному на людей с кулаками)))))
Александр Лагуткин
Не надо православие к конкретному человеку привязывать. Православие из западных религий самая гуманная. И если человек носит крест, это ещё не делает его действительно православным верующим, который несет добро. В православии со злом предпочитают бороться другими методами. А уж как человек понимает суть учения зависит от его духовного и интеллектуального развития. Как и от вашего, впрочем, при оценке данного происшествия.
Дмитрий Демочкин
Вы читать умеете? Я не сказал православие, я сказал православнутость! Это разные вещи. К сожалению большинство носящих крестик-это православнутые, а не православные. Впрочем как и вы! Смотрим в книгу-видим фигу! ))))
Александр Лагуткин
Я смотрю, вы всем судья!? Читать я умею, а вот вы, похоже, нет. Да и оскрблять незнакомого человека может только интеллектуально недоразвитый тип. Я нигде не сказал, что носящий крестик и есть истинно православный. Я говорил как раз о неприятии православием резких, экстремистских поступков диктуемых фанатизмом. Но вам, как той собачке, - главное на столбик бызнуть, лишь бы отметиться.
Дмитрий Демочкин
Вот вы и представились.) Пока оскорбления только от вас! Хотя...... понимаю.....деменция,увы. Логики у той собачки, вам знакомой, и то больше. и не суйтесь с вашим судейством туда, где ничего не понимаете!
Владимир Eвтушенко
Сколькео грязи на СССР вылили мракобесы из РПЦ Гундяев, Смирнов, другие подонки с крестами на пузе, вы как-0то забываете. Да и здесь дело мутное, Невзоров сам организовал это нападение ради пиара.
Александр Лагуткин
Да мне на него как-то наплевать. Тем более и пиарить там давно уже нечего. Как мазал всё вокруг говном, так и продолжает.
Александр Лагуткин
Да, согласен, таких как вы, "брызгающих на столбик", в интернете к сожалению хватает. И деменцию приплели, - и с ней уже знакомы.
Александр Лагуткин
Что касается чиновников от церкви, то нужно понимать что отношение человека к Богу и чиновники от церкви - это не одно и тоже. Да и СССР развалили не они, а Генеральный секретарь ЦК и помогавшие ему члены ЦК и ПОЛИТБЮРО.
Александр Лагуткин
Что касается чиновников от церкви, то нужно понимать что отношение человека к Богу и чиновники от церкви - это не одно и тоже. Да и СССР развалили не они, а Генеральный секретарь ЦК и помогавшие ему члены ЦК и ПОЛИТБЮРО.
Ваша Светлость
Маловато будет! Этому упырю надо бы с ноги в тупорезку...
Александр Кульков
Мало ему!
Николай Тимофеев
Невзоров помнится вел передачу ,,600'' секунд, каждая передача была как сенсация, но сенсаций стало не хватать он стал их придумывать, на том и погорел. Антирелигиозная тема это у него такой пиар, на ней он пытается поддерживать свою популярность. Хотя какая тут популярность, народ его уже давно в серьез не воспринимает.
ольга решетникова
Народ его не интересует. Он либерал, вещает для либералов. Каждую среду в отеле "Гельвеция", а не из какой-нибудь тесной радиорубки. Скидки оптовикам))))
Николай
А ведь он ещё снял фильм, сильный, про Чечню!?
Николай
НО, сейчас он НЕ ТОТ!!!
Николай Тимофеев
Фильм этот я смотрел, там тоже много сюжетов не совсем реальных, сейчас скажем так повышающих накал фильма. То есть и здесь погоня за сенсацией, видимо это в крови Невзорова.
Николай
Ясненько! Его сущность проявляется.
Valentina Fortuna
iuda malo polutcil.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
точно, арматуркой по загривку было бы надёжней!!
елена куприянова
Зачем пиарить дерьмо, оно своим ароматом пиариться
Александр Иванов
Надо было скрутить , снять штаны и хорошенько выпороть!!
вага карлито
Порожденцы 90 годов никак не вылезут в интерес к ним! Стараются изо всех сил но фигуры уже не те и фортели оскудели! Это как власть оторваться не могут хотят быть на слуху и сми им в помощь!
вага карлито
Порожденцы 90 годов никак не вылезут в интерес к ним! Стараются изо всех сил но фигуры уже не те и фортели оскудели! Это как власть оторваться не могут хотят быть на слуху и сми им в помощь!
Анатолий Селиванов
надо было серьезней этому харю начистить.................................
Александр Четвериков
Ещё бы Ахиджоповой кто-нибудь настучал. Они считают, что нужно быть на "слуху", а нам это нужно?
nyha
религия это война...и каждый в ней считает себя правым..религия это опиум...
Томара Тычкова
невзоров своей злобой,ложью и оскорблениями не только простых граждан России, но и Патриарха, давно просил себе наказания. Но правоохранительные органы все стесняются. Спасибо молодому человеку, что он не побоялся наказать этого лживого прдажного урода.
Karmadon
Конкретно - что у "этого лживого продажного урода" неправда? Приведите ХОТЬ ОДНУ фразу. А на вашего "молодого человека", у которого, кроме мордобития, аргументов не нашлось, я бы просто подал в суд.
Александр Сивак
Невзоров? А кто это??? Ааааа, это старая либеральная шляпа из 90-х)))) Хааа. Прикольно, он еще там что то шамкает своим поганым ротиком. Да пощечина это так, в знак презрения. А вообще, ему бы с ноги. вертушкой, что бы помалкивал. А еще лучше бы свалил бы в любимую Англию. он ведь даже одевается, как британский "сноб")))) смешно очень смотрится.
СЭМЭН Иваницкий
а ШО это!!!
Elena Pavlova
Молодец мужик!
карла карлова
Невзоров-редкостный мерзавец!Жаль, мало ему влетело.
светлана медянцева
что ж так слабенько?!
Дмитрий Демочкин
Удивительно, как стадо тупых животных кучкуется на базе классовой ненависти к человеку,который умнее гораздо. Это зависть?
Людмила
ты такое же дерьмо ?!
АНонимКА
Зачем спрашивать если и так видно?
Yury Khartovski
Иззавидовался Вашему уму, который смог оценить превосходство Невзорова над тупым стадом...
Дмитрий Демочкин
не надо так переживать, вы же не на том берегу.) Читайте плакаты!
Людмила
До чего же отвратная рожа ! Мало получил !
АНонимКА
Если бы обгаживал ислам ему бы не били по голове.
Лада Мира
мракобесие рулит
Nik Nik
Странно, злой атеист Невзоров поступил достаточно по христиански отпустив обидчика на все четыре стороны, хотя пиара на суде мог бы хайпануть. А вот добрые прихожане никак не удивили...с ноги вертушкой, серьезней этому харю начистить, с ноги в тупорезку, челюсть в трёх местах сломать, чтобы каркать не мог...православненько так.
Ананьев Андрей
Невзоров - старый гнилой чмошник, вышедший в тираж и выдающий горы дерьма, как только он открывает свой рот. И по моему мнению, он давно напрашивается на 3,14здюлину.
Karmadon
Ренессанс мракобесия...
Валерий Федосеев
Комментаторы в советах использованых тампоксов не нуждаются, так что брысь на помойку.
Светлана22
Удар Невзоров оценил! Может решил, что бьют, значит любят???
Борис Осипов
Надо было врезать в глаз...
Владимир Eвтушенко
Фуфло. Сам же, шакал, и сымитировал нападение на себя ради пиара.
АНонимКА
Вот в этом я согласна с вами. Забыли упыря.
Tanjuwka JustMe
нужно было кулаком врезать.. и посильнее, чтобы мозги вправить в нужное место.. а то у этого придурка сдвиг по фазе произошёл
владимир казарский
Когда то Невзоров действительно был журналистом, причем хорошим журналистом. Ну а по морде получил потому, что власть закрывает глаза на выходки его и ему подобных в эфирак - публичные оскорбления и клевету. И даже если против подобных уродцев открываются дела, то власть их спускает на тормозах. И добром это не кончится.
АНонимКА
А что же он только православие обгаживает. У нас есть ещё религии. Пусть попробует. Прославиться как учитель с Франции не хочет?
Дмитрий Демочкин
Он говорит обо всех религиях. Не знаете=не говорите! Или Вы кремлебот*?
АНонимКА
Я православная. А твоя привычка вешать ярлыки о многом говорит. С Россией воюешь на её территории?
Павел Поспелов
Надо было пенделя ему отвесить мощного, неврозов заслужил.
Oleg Pomoshnikov
Название не правильное. Должно быть такое- "Активист-атеист получил по морде". Или он все же пассивный? Или автор намекает что Активист-атеист это всегда хорошо, а такие как этот парень , шлепнувший его по роже это всегда плохо ?
Павел
Большая претензия к нападавшему, почему не прибил уродца
Надежда
Ну, Вы знаете, по мне, так все равно, может и "мелочь, но приятно") Хоть один нашелся, кто дал желчному русофобу-конюху по наглой морде)
Лариса Голубицкая
Мало дал,но хоть так! Лишний пиар для этого м......ка! Как бы он сам это не подготовил!
Павел
Невзоров гнида

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