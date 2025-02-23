Прогноз погоды в Крыму на 23 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 23 февраляВ Симферополе -2 и облачно с прояснениямиВ Севастополе -1 и малооблачноВ Евпатории -1 и малооблачноВ Черноморском -1 и облачно с прояснениямиВ Джанкое -1 и облачно с прояснениямиВ Ялте 0 и облачно с прояснениямиВ Алуште 0 и облачно с прояснениямиВ Керчи -.
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