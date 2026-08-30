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Калужские новости

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В Калуге отменён «чёт-нечет» на АЗС 31 августа

В Калуге отменён «чёт-нечет» на АЗС 31 августа

Отменяется для последнего дня месяца, не действует на федеральных трассах и для спецтранспорта. В Курской области система показала эффективность, сократив очереди на заправках.

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