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Агаларов забил 14-й гол в РПЛ и лидирует в списке бомбардиров, у Дзюбы – 10

Гамид Агаларов упрочил преимущество в списке бомбардиров РПЛ. Нападающий «Уфы» реализовал пенальти в игре 22-го тура Премьер-лиги против «Краснодара» (1:1).

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