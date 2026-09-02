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Главный хоккейный инсайдер стал свободным агентом перед стартом сезона НХЛ

Главный хоккейный инсайдер стал свободным агентом перед стартом сезона НХЛ

Известный хоккейный инсайдер Эллиот Фридман стал свободным агентом после истечения его контракта с Sportsnet.

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