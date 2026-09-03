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Новый флагман Xiaomi 18 Fold получит камеру Leica с датчиками 200, 50 и 50 Мп

Новый флагман Xiaomi 18 Fold получит камеру Leica с датчиками 200, 50 и 50 Мп

Складной флагман делает ставку на съёмку с разных фокусных расстояний Xiaomi 18 Fold оснастят тройной основной камерой Leica, сообщил глава Xiaomi Лу Вейбинг.

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