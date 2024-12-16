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Чикунова о чемпионате мира: «Страдания, неудачи при подготовке – в итоге все это того стоило. Уезжаю с медалью, которая ощущается как золото»

  15 декабря в Будапеште завершился ЧМ по плаванию на короткой воде. Чикунова стала серебряным призером на дистанции 200 метров брассом, россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.

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