Гарик Сукачев признался в тоске по Михаилу Ефремову

Артист рассказал, что несколько раз навещал друга в тюрьмеРоссийский рок-музыкант и актер Гарик Сукачев заявил, что скучает по своему другу, актеру Михаилу Ефремову, который отбывает наказание в колонии под Белгородом.
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