Демократы захотели расследовать возможность получения Трампом «летучего дворца» от Катара

Конгрессмен от демократической партии США Ричи Торрес требует начать расследование того, что президент страны Дональд Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии