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Демократы захотели расследовать возможность получения Трампом «летучего дворца» от Катара

Демократы захотели расследовать возможность получения Трампом «летучего дворца» от Катара

Конгрессмен от демократической партии США Ричи Торрес требует начать расследование того, что президент страны Дональд Трамп планирует принять в подарок от королевской семьи Катара самолет Boeing 747-8 стоимостью около 400 миллионов долларов.

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