Metro новости
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Metro новости

71 977 подписчиков

Ночная атака БПЛА на Ростовскую область: уничтожено более 70 дронов, в Таганроге — пожары

Ночная атака БПЛА на Ростовскую область: уничтожено более 70 дронов, в Таганроге — пожары

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил подробности ночной атаки. По его словам, было уничтожено более 70 БПЛА в городе Таганроге, 11 районах области: Миллеровском, Морозовском, Советском, Каменском, Тарасовском, Чертковском, Азовском, Неклиновском, Шолоховском, Мясниковском, Родионово-Несветайском, а также в Таганрогском заливе.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым