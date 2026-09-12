Ночная атака БПЛА на Ростовскую область: уничтожено более 70 дронов, в Таганроге — пожары

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил подробности ночной атаки. По его словам, было уничтожено более 70 БПЛА в городе Таганроге, 11 районах области: Миллеровском, Морозовском, Советском, Каменском, Тарасовском, Чертковском, Азовском, Неклиновском, Шолоховском, Мясниковском, Родионово-Несветайском, а также в Таганрогском заливе.