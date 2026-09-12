Ночная атака БПЛА на Ростовскую область: уничтожено более 70 дронов, в Таганроге — пожары

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил подробности ночной атаки. По его словам, было уничтожено более 70 БПЛА в городе Таганроге, 11 районах области: Миллеровском, Морозовском, Советском, Каменском, Тарасовском, Чертковском, Азовском, Неклиновском, Шолоховском, Мясниковском, Родионово-Несветайском, а также в Таганрогском заливе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Александр Невзоро...
- IV Баку и Ереван ном...
- Юра Борисов сыгра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым