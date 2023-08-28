Госдеп призвал Москву с уважением отнестись к вызванным на допрос дипломатам США

Соединённые Штаты ожидают от России соблюдения Венской конвенции. Такое заявление сделал Госдеп США на фоне сообщений о намерении ФСБ допросить двух американских дипломатов в России по делу о передаче конфиденциальной информации иностранцам.
Соединённые Штаты ожидают от России соблюдения Венской конвенции. Такое заявление сделал Госдеп США на фоне сообщений о намерении ФСБ допросить двух американских дипломатов в России по делу о передаче конфиденциальной информации иностранцам.
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