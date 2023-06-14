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Трамп после судебного заседания в Майами зашел в местное кафе, где пообещал сторонникам не допустить дальнейшего упадка США

Трамп после судебного заседания в Майами зашел в местное кафе, где пообещал сторонникам не допустить дальнейшего упадка США

Бывший американский лидер Дональд Трамп после судебного заседания в Майами зашел в местное кафе, где дал обещание своим сторонникам не допустить дальнейшего упадка Соединенных Штатов.

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