Дельтаплан рухнул в Ленинградской области

Дельтаплан совершил жесткую посадку вблизи деревни Копорское Ленинградской области. Пилот попал в больницу, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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