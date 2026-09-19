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Газета.ру

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Аналитик Варуфакис: у ЕС нет плана войны с РФ и нет мирного плана по Украине

Аналитик Варуфакис: у ЕС нет плана войны с РФ и нет мирного плана по Украине

Экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис в эфире YouTube-канала заявил, что у Евросоюза нет плана на случай войны с Россией, как нет и мирного плана по Украине.

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