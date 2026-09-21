Москва, которую вы не замечали

Второго сентября в Есенин-центре состоялась беседа актрисы Валерии Ланской и редактора Марии Макуш. Разговор шёл о «скрытой Москве» — тихих двориках, старинных усадьбах и незаметных переулках, в которых спрятаны истории города и его обитателей.
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