Кроссовер Esteo MX для России: комплектации и цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В минувшем мае созданный российской компанией «АГР Холдинг» и китайской фирмой Defetoo бренд Esteo представил паркетник MX, который должен был стать первой моделью марки на рынке.