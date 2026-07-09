Кроссовер Esteo MX для России: комплектации и цены[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В минувшем мае созданный российской компанией «АГР Холдинг» и китайской фирмой Defetoo бренд Esteo представил паркетник MX, который должен был стать первой моделью марки на рынке.
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