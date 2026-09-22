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МОСИНФОРМ

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В Музее кино на ВДНХ состоится семейный праздник

В Музее кино на ВДНХ состоится семейный праздник

27 сентября Музей кино на ВДНХ проведет семейный праздник, приуроченный к годовщине открытия Детского центра.

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