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Русская ракетная система "Орешник" шокирует Запад своим превосходством

Русская ракетная система "Орешник" шокирует Запад своим превосходством

Французский полковник Эрве Карресс отметил технологическое превосходство русской ракетной системы "Орешник", примененной в Днепропетровске, подчеркивая отсутствие на Западе аналогов и влияние на стратегические доктрины.

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