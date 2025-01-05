Французский полковник Эрве Карресс отметил технологическое превосходство русской ракетной системы "Орешник", примененной в Днепропетровске, подчеркивая отсутствие на Западе аналогов и влияние на стратегические доктрины.
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