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«И они пытаются тягаться с Россией?»: Китайский полковник прошел «катком» по имиджу НАТО

«И они пытаются тягаться с Россией?»: Китайский полковник прошел «катком» по имиджу НАТО

Сразу после окончания Второй Мировой войны стало ясно, что следующими противоборствующими силами в мире станет Советский Союз и европейские страны, которые объединились в военный блок НАТО.

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