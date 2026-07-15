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«Я ждала твоего ребенка, а ты промолчал»: драма французской княжны и Андрея Кончаловского, которая раскрылась лишь спустя 20 лет

«Я ждала твоего ребенка, а ты промолчал»: драма французской княжны и Андрея Кончаловского, которая раскрылась лишь спустя 20 лет

Во время репетиции спектакля «Чайка» между режиссером Андреем Кончаловским и французской актрисой Машей Мериль вспыхнула ссора.

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