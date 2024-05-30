Meta удалила более тысячи фейковых аккаунтов, нацеленных на Республику Молдова

Компания Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, удалила 1326 учетных записей Facebook, 80 страниц, группу и учетную запись Instagram, нацеленную на публику из Республики Молдова и Мадагаскара, за «скоординированное и недостоверное поведение».
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