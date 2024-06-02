Минобороны: Силы ПВО уничтожили за ночь четыре украинских БПЛА в трех регионах России

Также губернатор Гладков сообщает о нескольких сбитых воздушных целях в Белгородской областиРоссийские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь три украинских БПЛА над Белгородской, Курской областями, акваторией Азовского моря.
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