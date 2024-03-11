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"Каждому армянину пенсию в 5 тыс. евро": Что ждет Армению после вступления в Евросоюз

"Каждому армянину пенсию в 5 тыс. евро": Что ждет Армению после вступления в Евросоюз

"Ну что, Николя, помогли тебе твои басурмане?" Баку потребовал у Пашиняна уйти ещё из 8 сёл Автор:  КОШКИН Иллюстрация из открытых источников Как известно, аппетит приходит во время еды.

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Комментарии
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Степан Жуковский
Одни уже ездят в кружевных трусах на мерседесах за пенсией в $2000 и в Венскую оперу на чашку кавы 😆 .... но , так как дураков на $2000 пенсии больше не нашлось , то решили , что за $5000 решат вступить в тоже дерьмо другие умственно отсталые , и этому способствует пашинян с ам. рукой в заднем проходе😁😁😁
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6 час.
АндрейБорков
Даже у нас, на Сахалине и Курилах есть армяне. И это не труженики моря, не работники нефте-газодобывающих предприятий, не энергетики, не механики, не сотрудники и рабочие РЖД.... Это торгаши, спекулянты, держатели кабаков с сомнительной репутацией, короче БАРЫГИ и ТОРГАШИ. И они зарабатывают не меньше, чем те же нефтяники! А почему бы этих БАРЫГ и ТОРГАШЕЙ не &quot;попросить&quot; выйти вон, то есть НА Х...Й в свою Армению? Почему бы не закрыть все виды переводов и пересылки денежных средств из РФ в Армению, или не запрещать, а обложить пошлиной в 70% от суммы пересылаемой? Почему? Почему бы не пересмотреть регистрацию армян на территории РФ и не выявить при этом пересмотре кучу серьезных нарушений правил регистрации и пребывания их в России? Как в старые добрые времена, спустить ПЛАН по раскрытию нарушений со стороны армян на территории РФ в отделы и отделения МВД, ФСБ, ФНС и т.д. в городах и селах? Будет чем заняться сотрудникам правоохранительных и силовых ведомств, проявить смекалку и разумную инициативу! А судам в городах и районах РФ можно будет существенно пополнить казну Российскую за счет штрафов, конфискаций, изъятий и других ЗАКОННЫХ поборов с армян в РФ. Таких друзей, как армяне если иметь, то враги на хер не нужны!
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58 мин.

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