Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...
  • Одиссей Одиссеев
    Ну, не такие уж и тупые оказались французы, коли не захотели иметь президентом нападающего футболиста.Бензема набрал 1 ...

Крис Пол не позволил Хосе Альварадо подкрасться сзади и совершить перехват

Крис Пол не позволил Хосе Альварадо подкрасться сзади и совершить перехват

Опытный разыгрывающий «Финикса» Крис Пол во втором матче серии плей-офф против «Нового Орлеана» (114:125, 1-1) не позволил новичку «Пеликанс» Хосе Альварадо совершить его фирменный прием.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх