Смоленский футболист Глушенков оказался в топ-30 престижного рейтинга

25-летний игрок питерского «Зенита» Максим Глушенков по версии Forbes Russia оказался в одном списке с легендарным хоккеистом Александром Овечкиным, героем Олимпийских игр 2022 года в китайском Пекине Александром Большуновым и многими другими звездами отечественного спорта.