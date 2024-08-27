Агрегаторы Amazon Branded и Heyday объединяются в новую компанию Essor

Агрегаторы Amazon Branded и Heyday планируют объединение, сообщил CNBC. Генеральный директор Heyday Себастьян Рымац заявил в понедельник, что объединенные компании образуют новую структуру под названием Essor, что на французском означает «взлет».
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