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Донецкая группа новостей

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На территории предприятия в Киевском районе Харькова, по которому сегодня ночью был нанесен ракетный удар, вероятно, заблокированы шесть работников, &...

На территории предприятия в Киевском районе Харькова, по которому сегодня ночью был нанесен ракетный удар, вероятно, заблокированы шесть работников, &...

[Video] На территории предприятия в Киевском районе Харькова, по которому сегодня ночью был на [.] На территории предприятия в Киевском районе Харькова, по которому сегодня ночью был нанесен ракетный удар, вероятно, заблокированы шесть работников, — областная прокуратура Связь с ними отсутствует.

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