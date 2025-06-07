[Video] На территории предприятия в Киевском районе Харькова, по которому сегодня ночью был на [.] На территории предприятия в Киевском районе Харькова, по которому сегодня ночью был нанесен ракетный удар, вероятно, заблокированы шесть работников, — областная прокуратура Связь с ними отсутствует.