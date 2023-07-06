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«Вест Хэм» предложит 18 млн евро за Закарию, «Юве» требует 25 млн

Хавбек «Ювентуса» Денис Закария может перейти в «Вест Хэм». Лондонцы в ближайшее время должны предложить за 26-летнего игрока сборной Швейцарии около 18 млн евро, тогда как туринский клуб требует 25 млн, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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