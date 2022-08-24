Военное обозрение

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Боевой шлем российской экипировки «Ратник» доказал свою эффективность в ходе СВО на Украине

Боевой шлем российской экипировки «Ратник» доказал свою эффективность в ходе СВО на Украине

Боевой шлем экипировки "Ратник", используемый российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине, эффективнее своих аналогов, разработанных в странах НАТО.

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