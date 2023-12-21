Матвиенко: Интерес Запада к конфликту на Украине падает

Предпосылок для прекращения конфликта на Украине пока не видно, однако интерес Запада к нему падает. Об этом 21 декабря заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии, трансляция ведется в соцсетях палаты регионов.
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