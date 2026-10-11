РЖД запускает в производство капсульные вагоны для интровертов

Если идеальное путешествие на поезде в вашем понимании - это когда вас никто не трогает, не спрашивает «куда едете?» и не предлагает разделить вареное яичко, то у нас для вас потрясающие новости.
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