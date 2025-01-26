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Аргументы и Факты

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Журналист Познер раскрыл всем правду о настоящем убийце президента Кеннеди

Журналист Познер раскрыл всем правду о настоящем убийце президента Кеннеди

Как сообщает сайт телекомпании CNN, недавний приказ нового президента США Дональда Трампа рассекретить архивы, касающиеся загадочных обстоятельств смерти экс-президента Америки Джона Кеннеди (он был убит стрелком Ли Харви Освальдом 22 ноября 1963 года в городе Даллас), вызвал оживление в рядах фанатов теории заговора.

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Комментарии
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Eduard
Кто-то верит ЦРУ вообще?
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16 час.
Eduard
Вы поверите если ЦРУ сохнается,чтр переворот на Украине и с их участием?
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16 час.

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