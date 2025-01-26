Журналист Познер раскрыл всем правду о настоящем убийце президента Кеннеди

Как сообщает сайт телекомпании CNN, недавний приказ нового президента США Дональда Трампа рассекретить архивы, касающиеся загадочных обстоятельств смерти экс-президента Америки Джона Кеннеди (он был убит стрелком Ли Харви Освальдом 22 ноября 1963 года в городе Даллас), вызвал оживление в рядах фанатов теории заговора.