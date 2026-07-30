Афанасьев: Зеленодольск задает высокую планку по качеству жизни

Фото: официальный канал главы Зеленодольского района РТ в МАКС В Центре культурного развития Зеленодольска состоялся отчетно-программный форум местного отделения партии «Единая Россия» – «Работаем на результат!».
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