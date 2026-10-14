❗️⚡️Руководители ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта, таких как OpenAI и Anthropic, в условиях нарастающего беспокойства готовятся к возможной общественной и политической реакции на потенциально опасные инциденты, связанные с использованием ИИ.
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