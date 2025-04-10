Эксперт Коротченко: ЗУ-23 является лучшей против украинских дронов «Рамзай»

Военный аналитик рассказал, как лучше бороться с беспилотниками вертолетного типа.Зенитная установка ЗУ-23 является одним из лучших средств для борьбы с новыми беспилотниками вертолетного типа «Рамзай» RZ-500, которые на днях применил киевский режим для атаки на объекты в России.