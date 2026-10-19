Главный тренер «Урала» после домашнего поражения от «Нижнего Новгорода» со счётом 1:2 в 14-м туре Первой лиги заявил о намерении клуба обратиться в департамент защиты игры и назвал несколько судейских решений в матче ошибочными.
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