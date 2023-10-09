Израиль нанес удары по 500 объектам ХАМАС и "Исламского джихада" в секторе Газа

В ночь на 9 октября истребители и вертолеты армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), авиация и артиллерия нанесли удары по более чем 500 объектам радикального палестинского движения ХАМАС и организации "Исламский джихад" на территории сектора Газа.
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