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Молодежные трудовые отряды наводят порядок в Горно-Алтайске

Молодежные трудовые отряды наводят порядок в Горно-Алтайске

Молодежные трудовые отряды Горно-Алтайска приводят в порядок улицы города. До начала сентября участие в уборке примут 150 активистов, в число которых входят дети в возрасте от 14 лет, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава города Ольга Сафронова.

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