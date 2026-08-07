Молодежные трудовые отряды наводят порядок в Горно-Алтайске

Молодежные трудовые отряды Горно-Алтайска приводят в порядок улицы города. До начала сентября участие в уборке примут 150 активистов, в число которых входят дети в возрасте от 14 лет, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава города Ольга Сафронова.