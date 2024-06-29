«Все завидуют»: Бабкина впервые заговорила об отношениях с молодым директором

Артистка пролила свет на роман с новым мужчиной. Надежда Бабкина и Сергей Рябов Социальные сетиПоследнее время в Сети появилась информация о возможном романе Надежды Бабкиной с ее пиар-директором Сергеем Рябовым.
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