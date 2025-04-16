Глава «Роскосмоса» и представитель НАСА обсуждали важность проекта МКС

Важность продолжения сотрудничества в рамках проекта Международной космической станции (МКС) обсуждали на встрече глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и замглавы НАСА по реализации космических программ Кен Бауэрсокс 16 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НАСА.
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