Глава «Роскосмоса» и представитель НАСА обсуждали важность проекта МКС

Важность продолжения сотрудничества в рамках проекта Международной космической станции (МКС) обсуждали на встрече глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и замглавы НАСА по реализации космических программ Кен Бауэрсокс 16 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НАСА.