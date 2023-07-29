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Терапия болезни “русофобия”

Терапия болезни “русофобия”

Автор: ТГ-канал Маленький Человек Возможно ли исправить критическую ошибку восприятия о пяти веках? Что глубоко укоренилась в культуре, науке, литературе, кино, музыке, в мышлении? Стала нормой, аксиомой? НЕТ! По крайней мере в течение жизни одного поколения это однозначно невозможно.

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Комментарии
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Daddy Bo
Какие &quot;столетия&quot;, в которые уважаемый автор собирается обучать нравственной гигиене неумытую Европу? Нету ни у нас ни у кого столетий на эти действия. Когда и то, что идёт в мгновение может сорваться в общий катарсис. Раз - и никого ничему уже обучать не надо. А те , что остались - в палеозое. И то, если выживут. Нужно придумывать что-то иное...
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Алеся Ясногорцева
Справедливость - вообще не национальное понятие. Классовое оно. У эксплуатируемых пролетариев оно одно, а у эксплуататоров-буржуа - противоположное. Независимо от национальности.
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10 час.

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