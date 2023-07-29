Терапия болезни “русофобия”

Daddy Bo

Какие "столетия", в которые уважаемый автор собирается обучать нравственной гигиене неумытую Европу? Нету ни у нас ни у кого столетий на эти действия. Когда и то, что идёт в мгновение может сорваться в общий катарсис. Раз - и никого ничему уже обучать не надо. А те , что остались - в палеозое. И то, если выживут. Нужно придумывать что-то иное...