У Чалова 1 гол в 8 последних матчах за «Базель». Он не выходил в старте больше месяца

Федор Чалов неудачно проводит последний месяц в «Базеле». Россиянин вышел на замену на 62-й минуте матча с «Грассхоппером» (1:1) и не отметился результативными действиями.

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