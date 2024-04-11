Генерал Яаккола: Финляндия изучает варианты размещения войск НАТО

Финляндия в настоящий момент изучает варианты размещения на своей территории войск НАТО. Соответствующее заявление, как передает «Интерфакс», сделал новый командующий финскими Силами обороны генерал-лейтенант Янне Яаккола.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии