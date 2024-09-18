На цифровые модели госорганов уйдет 3 миллиарда. Их созданием займется ЦСР

«Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровую трансформацию госуслуг\u000D\u000AФонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) получит из федерального бюджета 3,18 миллиарда рублей на разработку цифровых моделей для оптимизации деятельности государственных органов и многофункциональных центров (МФЦ).
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