Отбита атака на Белгородскую область: ПВО уничтожила четыре снаряда РСЗО "Вампир"

Средства противовоздушной обороны отбили украинскую атаку на Белгородскую область.По данным Минобороны России, в Белгородской области средствами ПВО уничтожены четыре снаряда РСЗО RM-70 "Вампир", а также перехвачены два беспилотника.
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