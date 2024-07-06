Национальные блюда, шашлык, сладости. Чем будут угощать гостей праздника ´Купалье´ в Александрии.

4 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торговое обслуживание праздника ´Купалье´ (´Александрия собирает друзей´) в Шкловском районе будет масштабным и ярким, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома Вероника Титова.
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