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Национальные блюда, шашлык, сладости. Чем будут угощать гостей праздника ´Купалье´ в Александрии.

Национальные блюда, шашлык, сладости. Чем будут угощать гостей праздника ´Купалье´ в Александрии.

4 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Торговое обслуживание праздника ´Купалье´ (´Александрия собирает друзей´) в Шкловском районе будет масштабным и ярким, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления торговли и услуг Могилевского облисполкома Вероника Титова.

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