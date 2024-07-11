Мурал, посвященный маршалу Якову Федоренко, может появиться на здании в Западном Дегунино Граффити на фасаде дома № 8, к.
Память жива
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Мурал, посвященный маршалу Якову Федоренко, может появиться на здании в Западном Дегунино Граффити на фасаде дома № 8, к.
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