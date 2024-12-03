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Дмитрий Денисов поздравил калужан с Днём юриста

Дмитрий Денисов поздравил калужан с Днём юриста

3 декабря Дмитрий Денисов поздравил калужан с Днём юриста. Об этом он написал в Телеграм-канале. "Сегодня День юриста - праздник тех, кто стоит на страже закона, справедливости и правопорядка! Дорогие калужане, благодарю вас за труд, профессионализм и преданность делу.

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