Более 300 тысяч рублей отсудила у аварийных комиссаров жительница Новосибирска

Жительница Новосибирска унаследовала от отца автомобиль, который был взят в кредит. При изучении документов женщина узнала, что в сумму кредита входила услуга по оказанию помощи на дороге, но ею так никто и не воспользовался.
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